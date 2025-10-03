Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς*

Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:22

Δύση ήλιου: 19:05

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 43 λεπτά

Σελήνη 10.6 ημερών