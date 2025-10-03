Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pexels
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ, Ντενίς*
  • Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:22

Δύση ήλιου: 19:05

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 43 λεπτά

Σελήνη 10.6 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ