Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
muffins
Muffins | Unsplash
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Σάββα του Ηγιασμένου, Αγίου Διογένους μαρτύρου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Διογένης
  • Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη

Ανατολή ήλιου: 07:26

Δύση ήλιου: 17:05

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 40 λεπτά

Σελήνη 15.3 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ