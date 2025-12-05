Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Σάββα του Ηγιασμένου, Αγίου Διογένους μαρτύρου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Διογένης

Σάββας, Σάβας, Σαββούλης, Σαββούλα, Σαβούλα, Σαβούλη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Διεθνής Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη

Ανατολή ήλιου: 07:26

Δύση ήλιου: 17:05

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 40 λεπτά

Σελήνη 15.3 ημερών