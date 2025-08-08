Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου

Σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης, Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα*
- Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης, Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φυλλιώ, Φυλλίτσα, Τριανταφυλλένια,
- Ρόζα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Οργασμού
Ανατολή ήλιου: 06:34 Δύση ήλιου: 20:27
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 53 λεπτά
Σελήνη 13.8 ημερών
