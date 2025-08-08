Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pexels
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης, Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα*
  • Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης, Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φυλλιώ, Φυλλίτσα, Τριανταφυλλένια,
  • Ρόζα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Οργασμού

Ανατολή ήλιου: 06:34 Δύση ήλιου: 20:27

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 53 λεπτά

Σελήνη 13.8 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ