Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 8 Αυγούστου

Σήμερα, Παρασκευή 8 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης, Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα*

Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης, Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φυλλιώ, Φυλλίτσα, Τριανταφυλλένια,

Ρόζα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Οργασμού

Ανατολή ήλιου: 06:34 Δύση ήλιου: 20:27

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 53 λεπτά

Σελήνη 13.8 ημερών