Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 9 Ιανουαρίου

Σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Ιερομάρτυρος Θεοκτίστου του ομολογητού, Μαρτύρων Πολυεύκτου και Λαυρεντίου, Νεομάρτυρος Κυράννης εκ Βυσώκας Θεσσαλονίκης.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Ανατολή ήλιου: 07:41
Δύση ήλιου: 17:23
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 42 λεπτά
Σελήνη 21 ημερών
