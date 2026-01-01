Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Σήμερα, Πέμπτη 1 Ιανουαρίου, Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, Περιτομή Ιησού Χριστού, τιμάται η μνήμη των Μεγάλου Βασιλείου, Αγίας Εμμελείας, Αγίου Τηλεμάχου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Βασίλειος, Βασίλης, Βάσος, Βασίλας, Μπίλης, Λάκης, Βασιλεία, Βασιλική, Βάσω, Βάσια, Βιβή, Βίκυ, Βίβιαν, Βασιλίνα

Εμμέλεια, Εμμελεία*

Τηλέμαχος, Τηλεμάχη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:41

Δύση ήλιου: 17:16

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 35 λεπτά

Σελήνη 12.5 ημερών