Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Σήμερα, Πέμπτη 1 Ιανουαρίου, Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, Περιτομή Ιησού Χριστού, τιμάται η μνήμη των Μεγάλου Βασιλείου, Αγίας Εμμελείας, Αγίου Τηλεμάχου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Βασίλειος, Βασίλης, Βάσος, Βασίλας, Μπίλης, Λάκης, Βασιλεία, Βασιλική, Βάσω, Βάσια, Βιβή, Βίκυ, Βίβιαν, Βασιλίνα
- Εμμέλεια, Εμμελεία*
- Τηλέμαχος, Τηλεμάχη
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:41
Δύση ήλιου: 17:16
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 35 λεπτά
Σελήνη 12.5 ημερών
