Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου

Σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίου Θεοφάνους ομολογητού, Δίκαιος Φινεές.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο
Ανατολή ήλιου: 06:40
Δύση ήλιου: 18:29
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 23 ημερών
- Ακραία κόντρα Κωνσταντοπούλου-Παπασταύρου στη Βουλή: «Γιατί μπλέκετε το παιδί του πρωθυπουργού;»
- Χαργκ: Το ιρανικό νησί που ακόμα δεν τολμούν να αγγίξουν οι Αμερικανοί για έναν κυρίως λόγο
- Δίκη Χρυσής Αυγής: Αναλυτικά οι ποινές - Πόσα χρόνια «έφαγαν» Μιχαλολιάκος και Κασιδιάρης
- O Αλεξέι Φεντόριτσεφ ήταν ένας άδικος «πατέρας» για τη Μονακό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.