Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου

Σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίου Θεοφάνους ομολογητού, Δίκαιος Φινεές.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο

Ανατολή ήλιου: 06:40

Δύση ήλιου: 18:29

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 23 ημερών