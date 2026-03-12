Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Πέμπτη 12 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίου Θεοφάνους ομολογητού, Δίκαιος Φινεές.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λογοκρισίας στο Διαδίκτυο

Ανατολή ήλιου: 06:40

Δύση ήλιου: 18:29

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 23 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ