Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 16 Απριλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 16 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Cupcakes | Unsplash
Σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Λεωνίδη Χαρίσσας Νίκης Γαλήνης Καλλίδας, Αγίας Χιόνας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Γαληνός, Γαλήνη
  • Νίκη*
  • Καλλίς, Κάλλι, Καλίς, Κάλι, Καλλίδα, ΚαλλίαΚαλίδα, Καλία
  • Χιονία, Χιονούλα, Χιονίτσα, Χιονάτη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα κατά του Θορύβου
  • Παγκόσμια Ημέρα Φωνής

Ανατολή ήλιου: 06:48

Δύση ήλιου: 20:01

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 14 λεπτά

Σελήνη 28.3 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Φόρτωση BOLM...

