Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 16 Απριλίου

Σήμερα, Πέμπτη 16 Απριλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Λεωνίδη Χαρίσσας Νίκης Γαλήνης Καλλίδας, Αγίας Χιόνας.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Γαληνός, Γαλήνη

Νίκη*

Καλλίς, Κάλλι, Καλίς, Κάλι, Καλλίδα, ΚαλλίαΚαλίδα, Καλία

Χιονία, Χιονούλα, Χιονίτσα, Χιονάτη

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Διεθνής Ημέρα κατά του Θορύβου

Παγκόσμια Ημέρα Φωνής

Ανατολή ήλιου: 06:48

Δύση ήλιου: 20:01

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 14 λεπτά

Σελήνη 28.3 ημερών