Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Αριάδνης μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου αρχιεπισκόπου Γορτύνης, Αγίου Κάστορος μάρτυρος, Οσίου Ρωμύλου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αριάδνη, Αριάνα
- Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία
- Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης
- Ρωμύλος, Ρωμύλιος, Ρωμύλης, Ρωμύλα, Ρωμυλία, Ρωμύλη, Ρωμυλαία
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών
Ανατολή ήλιου: 07:09
Δύση ήλιου: 19:28
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 19 λεπτά
Σελήνη 26.2 ημερών
