Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pexels
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Αριάδνης μάρτυρος, Οσίου Ευμενίου αρχιεπισκόπου Γορτύνης, Αγίου Κάστορος μάρτυρος, Οσίου Ρωμύλου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Αριάδνη, Αριάνα
  • Ευμένιος, Ευμένης, Ευμενία
  • Κάστωρ, Κάστορας, Κάστορης
  • Ρωμύλος, Ρωμύλιος, Ρωμύλης, Ρωμύλα, Ρωμυλία, Ρωμύλη, Ρωμυλαία

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών

Ανατολή ήλιου: 07:09

Δύση ήλιου: 19:28

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 19 λεπτά

Σελήνη 26.2 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ