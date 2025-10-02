Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Κυπριανός, Κυπριανή
- Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Γιουστίνα, Γιουστίνη
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα Μη Βίας
- Παγκόσμια Γιορτή Πουλιών
Ανατολή ήλιου: 07:21
Δύση ήλιου: 19:07
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 45 λεπτά
Σελήνη 9.6 ημερών
- Η Ελληνίδα ψυχολόγος που ερωτεύτηκε τον serial killer: Τον έντυσε γιατρό και τον έβγαλε από τον Κορυδαλλό
- Ιστορική αλλαγή για την ΕΡΤ2: Το νέο όνομα και η απρόσμενη φυσιογνωμία
- Η αλλαγή που συζητιέται για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού: Πώς θα ανέβει η τηλεθέαση
- Μαρία Φωκά: Η «Όλγα Μαρκάτου» του Ντόλτσε Βίτα όπως δεν την έχεις ξαναδεί
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.