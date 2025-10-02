Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Κυπριανός, Κυπριανή
  • Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Γιουστίνα, Γιουστίνη

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα Μη Βίας
  • Παγκόσμια Γιορτή Πουλιών

Ανατολή ήλιου: 07:21

Δύση ήλιου: 19:07

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 45 λεπτά

Σελήνη 9.6 ημερών


 

