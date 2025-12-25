Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 γιορτάζονται τα Χριστούγεννα.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Βηθλεέμ
- Γκασπάρ, Γκάσπαρος, Γάσπαρης
- Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι, Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία*
- Μελχιώρ, Μελχιόρ
- Μπαλταζάρ, Μπαλτασάρ
- Χρήστος, Χρίστος, Χριστίνα, Χριστιάνα, Κριστιάνα, Χρίστα, Κρίστα, Χρίστη, Κρίστη
- Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:39
Δύση ήλιου: 17:11
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά
Σελήνη 5 ημερών
