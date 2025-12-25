Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 γιορτάζονται τα Χριστούγεννα.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Βηθλεέμ
  • Γκασπάρ, Γκάσπαρος, Γάσπαρης
  • Εμμανουήλ, Μανώλης, Μανόλης, Μανουήλ, Μάνος, Μανούσος, Μανουσάκης, Μανουσάκι, Εμμανουέλλα, Εμμανουέλα, Έμμυλι, Μανουέλα, Μανωλία*
  • Μελχιώρ, Μελχιόρ
  • Μπαλταζάρ, Μπαλτασάρ
  • Χρήστος, Χρίστος, Χριστίνα, Χριστιάνα, Κριστιάνα, Χρίστα, Κρίστα, Χρίστη, Κρίστη
  • Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα, Σήλια, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:39

Δύση ήλιου: 17:11

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 5 ημερών

