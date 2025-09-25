Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Newsroom
Muffins
Muffins | Pexels
Σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω, Ευφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού, Έφη

Ανατολή ήλιου: 07:15

Δύση ήλιου: 19:17

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 2 λεπτά

Σελήνη 3.2 ημερών

