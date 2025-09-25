Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευφροσύνη, Φροσύνη, Φρόσω, Ευφροσύνα, Φροσούλα, Φροσού, Έφη
Ανατολή ήλιου: 07:15
Δύση ήλιου: 19:17
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 2 λεπτά
Σελήνη 3.2 ημερών
