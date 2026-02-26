Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίας Φωτεινής, Αγίας Ανατολής της Μάρτυρος, Οσίου Πορφυρίου, Αγίου Σεβαστιανού δουκός, Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ανατολή
- Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα*
- Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης*
- Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*
- Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω,
- Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:00
Δύση ήλιου: 18:15
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 14 λεπτά
Σελήνη 9.4 ημερών
- Κόκκινος συναγερμός και εξωπραγματικό τοπίο στον Έβρο: Έως και τα έξι μέτρα φτάνει το νερό στα Λάβαρα
- Γιάνης Βαρουφάκης: Παραπέμπεται σε δίκη μετά τις δηλώσεις για χρήση ναρκωτικών
- Πέθανε η Ιωάννα Παπαντωνίου - Η πρώτη γυναίκα σκηνογράφος στην Επίδαυρο
- Όποτε κι αν πας: Η πιο φθηνή ευρωπαϊκή πόλη για να φας και να πιεις με περίπου 25 ευρώ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.