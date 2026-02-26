Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίας Φωτεινής, Αγίας Ανατολής της Μάρτυρος, Οσίου Πορφυρίου, Αγίου Σεβαστιανού δουκός, Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ανατολή

Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα*

Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης*

Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*

Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω,

Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:00

Δύση ήλιου: 18:15

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 14 λεπτά

Σελήνη 9.4 ημερών