Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίας Φωτεινής, Αγίας Ανατολής της Μάρτυρος, Οσίου Πορφυρίου, Αγίου Σεβαστιανού δουκός, Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ανατολή
  • Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα*
  • Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης*
  • Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*
  • Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω,
  • Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:00

Δύση ήλιου: 18:15

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 14 λεπτά

Σελήνη 9.4 ημερών

