Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Βαρσιμαίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Βαρσιμαίος, Βαρσάμης, Βαρσαμία, Βαρσάμω, Βαλσάμω, Βαλσαμία
Ανατολή ήλιου: 07:31
Δύση ήλιου: 17:44
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 13 λεπτά
Σελήνη 10.9 ημερών
