Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη του Αγίου Βαρσιμαίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Βαρσιμαίος, Βαρσάμης, Βαρσαμία, Βαρσάμω, Βαλσάμω, Βαλσαμία

Ανατολή ήλιου: 07:31

Δύση ήλιου: 17:44

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 13 λεπτά

Σελήνη 10.9 ημερών

