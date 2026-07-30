Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου

Σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Σίλα Σιλουανού Επαινετού Κρήσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ανδρόνικος, Ανδρονίκη*
- Σιλουανός, Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνια
- Κρήσκης*
- Επαινετός, Επαινετή
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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