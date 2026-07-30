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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό | Unsplash
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Σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Σίλα Σιλουανού Επαινετού Κρήσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ανδρόνικος, Ανδρονίκη*
  • Σιλουανός, Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνια
  • Κρήσκης*
  • Επαινετός, Επαινετή

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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