Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου

Σήμερα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίων Σίλα Σιλουανού Επαινετού Κρήσκης και Ανδρονίκου των Αποστόλων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ανδρόνικος, Ανδρονίκη*

Σιλουανός, Σιλουανή, Σιλουάνα, Σιλουάνια

Κρήσκης*

Επαινετός, Επαινετή

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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