Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Απολλωνίας της παρθένου, Αγίου Αστερίου μάρτυρος, Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας αδελφών, Αποστόλου Κλεόπα, Αγίου Κρονίωνος μάρτυρος, Ιερομάρτυρος Μαρκιανού επισκόπου Συρακουσών, Αποστόλου Τερτίου επισκόπου Ικονίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Απολλωνία

Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή*

Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα, Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος

Κλεόπας, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης, Κλεοπία

Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρονία

Μαρκιανός, Μαρκίνος

Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Διεθνής Ημέρα Ορθοπεδικών Νοσοκόμων

Ανατολή ήλιου: 06:48

Δύση ήλιου: 17:28

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 40 λεπτά

Σελήνη 8.1 ημερών