Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Βαρβάρας της μεγαλομάρτυρος, Ιερομάρτυρος Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Βαρβάρα, Ρούλα, Ρίτσα, Βαρβάρω, Βαρβαρούλα, Βαρβαρίτσα
- Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:25
Δύση ήλιου: 17:05
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 40 λεπτά
Σελήνη 14.1 ημερών
