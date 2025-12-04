Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Βαρβάρας της μεγαλομάρτυρος, Ιερομάρτυρος Σεραφείμ επισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Βαρβάρα, Ρούλα, Ρίτσα, Βαρβάρω, Βαρβαρούλα, Βαρβαρίτσα
  • Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:25

Δύση ήλιου: 17:05

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 40 λεπτά

Σελήνη 14.1 ημερών

