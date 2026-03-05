Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου

Σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Αρχελάου και μαρτύρων, Αγίων Ευλαμπίου και Ευλογίου, Αγίου Κόνωνος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αρχέλαος
- Ευλόγιος, Ευλογής, Ευλογία, Ευλογούλα, Ευλογίτσα
- Κόνων
Ανατολή ήλιου: 06:51
Δύση ήλιου: 18:22
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 31 λεπτά
Σελήνη 16.7 ημερών
