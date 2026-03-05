Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 5 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Αγίου Αρχελάου και μαρτύρων, Αγίων Ευλαμπίου και Ευλογίου, Αγίου Κόνωνος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αρχέλαος
  • Ευλόγιος, Ευλογής, Ευλογία, Ευλογούλα, Ευλογίτσα
  • Κόνων

Ανατολή ήλιου: 06:51

Δύση ήλιου: 18:22

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 31 λεπτά

Σελήνη 16.7 ημερών

