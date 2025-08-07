Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Πέμπτη 7 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Οσιομάρτυρος Αστερίου θαυματουργού, Οσίου Νικάνορος θαυματουργού εν Ζάβορδα.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή*
  • Νικάνωρ, Νικάνορας

Παγκόσμιες ημέρες

  • Ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ασσυρίων


*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:33

Δύση ήλιου: 20:28 

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 55 λεπτά

Σελήνη 12.8 ημερών

