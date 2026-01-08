Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 8 Ιανουαρίου

Σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, τιμάται η μνήμη των Οσίου Αγάθωνος, Αγίου Ιουλιανού και μαρτύρων Βασίλισσας Κελσίου Αναστασίου και Αντωνίου, Οσίας Δομνίκης, Αγίας Παρθένας, Αγίου Γεωργίου Χοζεβίτη.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αγάθων
- Βασίλισσα
- Κέλσιος, Κέλσια, Κέλσα, Κέλση
- Δομινίκη, Δομνίκα, Δομνίκη
- Δομήνικος
- Παρθένα, Έλσα, Έλση, Νένα
Ανατολή ήλιου: 07:41
Δύση ήλιου: 17:22
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 41 λεπτά
Σελήνη 20 ημερών
