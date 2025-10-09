Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λωτ του ανηψιού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αβραάμ, Αβραμία*
- Λωτ, Λοτ
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων
Ανατολή ήλιου: 07:28
Δύση ήλιου: 18:56
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 28 λεπτά
Σελήνη 17.3 ημερών
