Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λωτ του ανηψιού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Αβραάμ, Αβραμία*

Λωτ, Λοτ

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Ταχυδρομείων

Ανατολή ήλιου: 07:28

Δύση ήλιου: 18:56

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 28 λεπτά

Σελήνη 17.3 ημερών