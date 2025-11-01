Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, Οσίου Δαβίδ του Γέροντος εν Ευβοία, Οσιομάρτυρος Διονυσίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Κοσμάς*

Δαμιανός, Δαμιανή*

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα*

Δαβίδ, Δαυίδ*

Διόνυσος

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Αυστηράς Χορτοφαγίας (World Vegan Day)

Ανατολή ήλιου: 06:51

Δύση ήλιου: 17:26

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 35 λεπτά

Σελήνη 10.1 ημερών