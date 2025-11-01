Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, Οσίου Δαβίδ του Γέροντος εν Ευβοία, Οσιομάρτυρος Διονυσίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Κοσμάς*
- Δαμιανός, Δαμιανή*
- Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα*
- Δαβίδ, Δαυίδ*
- Διόνυσος
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Αυστηράς Χορτοφαγίας (World Vegan Day)
Ανατολή ήλιου: 06:51
Δύση ήλιου: 17:26
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 35 λεπτά
Σελήνη 10.1 ημερών
