Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 1 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 1 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Cupcakes
cupcakes | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, Οσίου Δαβίδ του Γέροντος εν Ευβοία, Οσιομάρτυρος Διονυσίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Κοσμάς*
  • Δαμιανός, Δαμιανή*
  • Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα*
  • Δαβίδ, Δαυίδ*
  • Διόνυσος

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Αυστηράς Χορτοφαγίας (World Vegan Day)

Ανατολή ήλιου: 06:51

Δύση ήλιου: 17:26

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 35 λεπτά

Σελήνη 10.1 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ