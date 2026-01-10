Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Σήμερα, Σάββατο 10 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης, Δομετιανού επισκόπου Μελιτινής, Μαρκιανού πρεσβυτέρου και οικονόμου της Μεγάλης Εκκλησίας και Αμμωνίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Ανατολή ήλιου: 07:41
Δύση ήλιου: 17:24
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 43 λεπτά
Σελήνη 21.9 ημερών
