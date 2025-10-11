Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Σήμερα, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Φιλίππου εκ των επτά διακόνων του εν Τράλλεσιν, Οσίων Ζηναΐδος και Φιλονίλλης.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Ανατολή ήλιου: 07:30
Δύση ήλιου: 18:53
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 23 λεπτά
Σελήνη 19.6 ημερών
