Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pexels
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αριστείδου μάρτυρος, Ιερομάρτυρος Κορνηλίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα, Αριστούλα, Αριστίνα
  • Κορνήλιος, Κορνήλης, Κορνήλος, Κορνηλία, Κορνήλα

Ανατολή ήλιου: 07:05

Δύση ήλιου: 19:36

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 31 λεπτά

Σελήνη 21 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ