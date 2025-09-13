Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Αριστείδου μάρτυρος, Ιερομάρτυρος Κορνηλίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα, Αριστούλα, Αριστίνα
- Κορνήλιος, Κορνήλης, Κορνήλος, Κορνηλία, Κορνήλα
Ανατολή ήλιου: 07:05
Δύση ήλιου: 19:36
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 31 λεπτά
Σελήνη 21 ημερών
