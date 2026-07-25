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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτό Pixabay
Παγωτό | Pixabay
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Σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου, Κοίμησις της Αγίας Άννης, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίας Ευπραξίας, Οσίας Ολυμπιάδος της διακόνου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Άννα, Αννίτα, Αννέτα, Ανναμπέλλα, Ανναμαρία, Ανέζα, Άννη*
  • ΆνναΜαρία, Άννα-Μαρία
  • Ευπράξιος, Εύπραξος, Ευπραξία, Ευπραξούλα, Πραξούλα, Έφη
  • Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

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