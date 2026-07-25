Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 25 Ιουλίου

Σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου, Κοίμησις της Αγίας Άννης, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίας Ευπραξίας, Οσίας Ολυμπιάδος της διακόνου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Άννα, Αννίτα, Αννέτα, Ανναμπέλλα, Ανναμαρία, Ανέζα, Άννη*
- ΆνναΜαρία, Άννα-Μαρία
- Ευπράξιος, Εύπραξος, Ευπραξία, Ευπραξούλα, Πραξούλα, Έφη
- Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
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