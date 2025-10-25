Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Ταβιθά, Αγίας Χρυσάνθης, Αγίου Χρυσαφίου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Χρυσάνθη
- Χρυσάφιος, Χρυσάφης, Χρυσαφένια
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών
- Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού
Ανατολή ήλιου: 07:43
Δύση ήλιου: 18:34
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 51 λεπτά
Σελήνη 3.5 ημερών
