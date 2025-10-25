Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 25 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίας Ταβιθά, Αγίας Χρυσάνθης, Αγίου Χρυσαφίου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Χρυσάνθη
  • Χρυσάφιος, Χρυσάφης, Χρυσαφένια

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών
  • Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού

Ανατολή ήλιου: 07:43

Δύση ήλιου: 18:34

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 51 λεπτά

Σελήνη 3.5 ημερών

