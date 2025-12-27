Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Στεφάνου Πρωτομάρτυρος, Αγίου Μαυρικίου μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρίς, Μαυρικία, Μαυρίκα*
- Στέφανος, Στέφος, Στέφας, Στεφανής, Στεφανία, Στέφη, Στεφάνα, Στεφανιώ, Στεφανίτσα, Στεφανή, Στέφα
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:39
Δύση ήλιου: 17:12
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 33 λεπτά
Σελήνη 7 ημερών
- Στο Παρά Πέντε: Αναλυτικά η σαρωτική επέλαση του reunion - Πού πλησίασε το 90% η τηλεθέαση
- Συνελήφθη ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τη δολοφονία της: Φέρεται να της χορήγησε ηρεμιστικά
- Βαρδούσια: Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν
- Κατέβηκε post Τσουβέλα για τον «influencer Χριστό» μετά από αντιδράσεις: «Να σας χαίρεται η μαμά σας»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.