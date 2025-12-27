Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Στεφάνου Πρωτομάρτυρος, Αγίου Μαυρικίου μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρίς, Μαυρικία, Μαυρίκα*

Στέφανος, Στέφος, Στέφας, Στεφανής, Στεφανία, Στέφη, Στεφάνα, Στεφανιώ, Στεφανίτσα, Στεφανή, Στέφα

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:39

Δύση ήλιου: 17:12

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 33 λεπτά

Σελήνη 7 ημερών