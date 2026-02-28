Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίων Κύρας και Μαράννας, Αγίας Κυράννας Νεομάρτυρος και Θαυματουργού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Κύρα, Κυρά, Κυράτσα, Κυράτσω, Κυράτση, Κυρατσούδα
- Μαριάννα
- Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:58
Δύση ήλιου: 18:17
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 19 λεπτά
Σελήνη 11.6 ημερών
