Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίων Κύρας και Μαράννας, Αγίας Κυράννας Νεομάρτυρος και Θαυματουργού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Κύρα, Κυρά, Κυράτσα, Κυράτσω, Κυράτση, Κυρατσούδα
  • Μαριάννα
  • Θεόδωρος, Θοδωρής, Θόδωρος, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Δωρούλα, Ντόρα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:58

Δύση ήλιου: 18:17

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 19 λεπτά

Σελήνη 11.6 ημερών

