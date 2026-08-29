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Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

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Παγωτά Pixabay
Παγωτά | Pixabay
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Σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η Αποτομή κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

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