Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου

Σήμερα, Σάββατο 29 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η Αποτομή κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
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