Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Φαίδρου μάρτυρος, Αγίου Φιλουμένου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα
  • Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη

Παγκόσμιες ημέρες

  • Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό

Ανατολή ήλιου: 07:20

Δύση ήλιου: 17:06

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 8.5 ημερών

