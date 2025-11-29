Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Φαίδρου μάρτυρος, Αγίου Φιλουμένου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Φαίδρα, Φαιδρούλα, Φαιδρίνα
- Φιλούμενος, Φίλος, Φιλουμένη, Φιλομίνα, Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φίλη
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα Αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό Λαό
Ανατολή ήλιου: 07:20
Δύση ήλιου: 17:06
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 46 λεπτά
Σελήνη 8.5 ημερών
