Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Οσίας Γενεβιέβης εκ Παρισίων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Γενοβέφα, Γενεβιέβη
Ανατολή ήλιου: 07:41
Δύση ήλιου: 17:18
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 37 λεπτά
Σελήνη 14.8 ημερών
