Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Δομνίνης και Βερίνης, Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου, Αγίων Αδαύκτου και Καλλισθένης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι: 

  • Βερίνα, Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, Βερούλη
  • Ιερόθεος
  • Καλλισθένης, Καλλισθένη

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας
  • Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων
  • Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής

Ανατολή ήλιου: 07:23

Δύση ήλιου: 19:03

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 40 λεπτά 

Σελήνη 11.7 ημερών

