Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Σήμερα, Σάββατο 4 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Δομνίνης και Βερίνης, Αγίου Ιεροθέου του Αρεοπαγίτου, Αγίων Αδαύκτου και Καλλισθένης.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Βερίνα, Βερίνη, Βέρα, Βερούλα, Βερούλη
- Ιερόθεος
- Καλλισθένης, Καλλισθένη
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας
- Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων
- Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής
Ανατολή ήλιου: 07:23
Δύση ήλιου: 19:03
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 40 λεπτά
Σελήνη 11.7 ημερών
