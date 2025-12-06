Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Νικολάου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής, Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα, Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ*

Μυριαλλής

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:26

Δύση ήλιου: 17:05

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 39 λεπτά

Σελήνη 16.4 ημερών