Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
muffins
Muffins | Unsplash
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Νικολάου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής, Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα, Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ*
  • Μυριαλλής

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:26 

Δύση ήλιου: 17:05

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 39 λεπτά

Σελήνη 16.4 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ