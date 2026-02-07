Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Παρθενίου, Οσίου Λουκά.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Παρθένιος, Παρθένης, Παρθενία, Παρθενόπη
- Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:23
Δύση ήλιου: 17:54
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 31 λεπτά
Σελήνη 20.2 ημερών
