Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Παρθενίου, Οσίου Λουκά.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Παρθένιος, Παρθένης, Παρθενία, Παρθενόπη

Λουκάς, Λουκία, Λουκίτσα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:23

Δύση ήλιου: 17:54

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 31 λεπτά

Σελήνη 20.2 ημερών