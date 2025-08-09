Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Παγωτό
Παγωτό | Pexels
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αποστόλου Ματθίου, Μαρτύρων Αλεξίου Δημητρίου Ιακώβου Ιουλιανού Ιωάννου Λεοντίου Μαρκιανού Πέτρου Φωτίου Μαρίας και Μάρθας και Αντωνίου του Αλεξανδρέως.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Ιθαγενών

Ανατολή ήλιου: 06:35

Δύση ήλιου: 20:26

Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 51 λεπτά

Σελήνη 14.8 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ