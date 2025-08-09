Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 9 Αυγούστου

Σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αποστόλου Ματθίου, Μαρτύρων Αλεξίου Δημητρίου Ιακώβου Ιουλιανού Ιωάννου Λεοντίου Μαρκιανού Πέτρου Φωτίου Μαρίας και Μάρθας και Αντωνίου του Αλεξανδρέως.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Ιθαγενών
Ανατολή ήλιου: 06:35
Δύση ήλιου: 20:26
Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 51 λεπτά
Σελήνη 14.8 ημερών
- «Τη Δευτέρα θα αποχαιρετήσουμε τη Λένα μας»: Η πρώτη ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για τον θάνατο της κόρης του
- Αθηναΐς Νέγκα: «Και ο Μπραντ Πιτ να σου στείλει γυμνή φωτογραφία στα social θα πεις ότι είναι ανώμαλος»
- Λένα Σαμαρά: Είχε νευρολόγο τελικά το Σισμανόγλειο - Τι απαντά ο Άδωνις Γεωργιάδης - «Κακία των αντιπάλων»
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.