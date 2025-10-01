Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Cupcakes
Cupcakes | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Ανανίου επισκόπου Δαμασκού, Οσίου Ρωμανού του Μελωδού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ανανίας, Νίνος*
  • Θηρέσιος, Θηρεσία
  • Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας
  • Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής
  • Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων
  • Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας

Ανατολή ήλιου: 07:21

Δύση ήλιου: 19:08

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 8.7 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ