Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Ανανίου επισκόπου Δαμασκού, Οσίου Ρωμανού του Μελωδού.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ανανίας, Νίνος*

Θηρέσιος, Θηρεσία

Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας

Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής

Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων

Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας

Ανατολή ήλιου: 07:21

Δύση ήλιου: 19:08

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 48 λεπτά

Σελήνη 8.7 ημερών