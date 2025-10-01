Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 1 Οκτωβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίου Ανανίου επισκόπου Δαμασκού, Οσίου Ρωμανού του Μελωδού.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ανανίας, Νίνος*
- Θηρέσιος, Θηρεσία
- Ρωμανός, Ρωμάνα, Ρωμανή
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Κατοικίας
- Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής
- Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων
- Παγκόσμια Ημέρα Χορτοφαγίας
Ανατολή ήλιου: 07:21
Δύση ήλιου: 19:08
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 48 λεπτά
Σελήνη 8.7 ημερών
- Η Ελληνίδα ψυχολόγος που ερωτεύτηκε τον serial killer: Τον έντυσε γιατρό και τον έβγαλε από τον Κορυδαλλό
- Ο πρώην υπουργός με το «βαρύ» όνομα στην πολιτική που δηλώνει στο Πόθεν Έσχες 122 ακίνητα!
- Ρωτήσαμε το ChatGPT ποιες είναι οι 5 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές στην Ελλάδα
- Βέφα Αλεξιάδου: Πουλήθηκε το σπίτι της για 2,2 εκ. ευρώ – Ποιος το αγόρασε
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.