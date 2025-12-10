Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Μηνά του Αθηναίου Ερμογένους επισκόπου Αλεξανδρείας και Ευγράφου, Γεμέλλου του πολυάθλου και Θεοτέκνου πρεσβυτέρου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Παγκόσμια Ημέρα Ιδιοκτησίας

Ανατολή ήλιου: 07:30

Δύση ήλιου: 17:05

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 36 λεπτά

Σελήνη 20.7 ημερών

