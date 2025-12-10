Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Μηνά του Αθηναίου Ερμογένους επισκόπου Αλεξανδρείας και Ευγράφου, Γεμέλλου του πολυάθλου και Θεοτέκνου πρεσβυτέρου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
- Παγκόσμια Ημέρα Ιδιοκτησίας
Ανατολή ήλιου: 07:30
Δύση ήλιου: 17:05
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 36 λεπτά
Σελήνη 20.7 ημερών
