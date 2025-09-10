Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αποστόλου Κλήμεντος, Αγίων Μηνοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων, Αγίας Πουλχερίας της παρθένου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα
  • Μηνοδώρα
  • Μητροδώρα
  • Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

  • Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας

Ανατολή ήλιου: 07:02

Δύση ήλιου: 19:41

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 38 λεπτά

Σελήνη 17.7 ημερών

