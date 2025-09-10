Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αποστόλου Κλήμεντος, Αγίων Μηνοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων, Αγίας Πουλχερίας της παρθένου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα

Μηνοδώρα

Μητροδώρα

Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας

Ανατολή ήλιου: 07:02

Δύση ήλιου: 19:41

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 38 λεπτά

Σελήνη 17.7 ημερών