Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αποστόλου Κλήμεντος, Αγίων Μηνοδώρας και Μητροδώρας μαρτύρων, Αγίας Πουλχερίας της παρθένου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα, Κλεμεντίνη, Κλεμεντίνα
- Μηνοδώρα
- Μητροδώρα
- Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Αυτοκτονίας
Ανατολή ήλιου: 07:02
Δύση ήλιου: 19:41
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 38 λεπτά
Σελήνη 17.7 ημερών
