Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη της Αγίου Λουκιανού πρεσβυτέρου Αντιοχείας.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Λουκιανός, Λουκιανή
Παγκόσμιες ημέρες
- Διεθνής Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού
- Παγκόσμια Ημέρα Πλυσίματος Χεριών
Ανατολή ήλιου: 07:33
Δύση ήλιου: 18:47
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 14 λεπτά
Σελήνη 23.8 ημερών
