Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Αγαπητού, Αγίου Λέοντος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Αγαπητός
- Λέων, Λέοντας, Λεοντάριος, Λεοντάρης, Λεοντόκαρδος
Ανατολή ήλιου: 07:11
Δύση ήλιου: 18:06
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 56 λεπτά
Σελήνη 0.9 ημέρας
- «Έχω πάθει σοκ»: Η πρώτη αντίδραση του πατέρα της τραγουδίστριας που προκάλεσε ζημιές στο Κολωνάκι
- Βίντεο - ντοκουμέντο από την έκρηξη στη Βιολάντα: Πώς γλύτωσε ο φύλακας του εργοστασίου
- Συγκλονίζει η σύζυγος του Λάνθιμου, Αριάν Λαμπέτ: «Έχω υποστεί δύο βιασμούς στην εφηβεία μου»
- Το προφίλ του κατόχου των φωτογραφιών της Καισαριανής: Την Παρασκευή στη Γάνδη οι Έλληνες εμπειρογνώμονες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.