Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη των Οσίου Αγαπητού, Αγίου Λέοντος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αγαπητός
  • Λέων, Λέοντας, Λεοντάριος, Λεοντάρης, Λεοντόκαρδος

Ανατολή ήλιου: 07:11

Δύση ήλιου: 18:06

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 56 λεπτά

Σελήνη 0.9 ημέρας

