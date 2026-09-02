Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Αγίου Μάμαντος μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Μάμας, Μάμαντας, Μάμα
Ανατολή ήλιου: 06:55
Δύση ήλιου: 19:53
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 58 λεπτά
Σελήνη 20.1 ημερών
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