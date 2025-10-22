Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Οσίου Αβερκίου επισκόπου Ιεραπόλεως

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Αβέρκιος, Αβερκία

Ανατολή ήλιου: 07:40

Δύση ήλιου: 18:38

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 58 λεπτά

Σελήνη 0.8 ημέρας

