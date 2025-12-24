Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ευγενείας της οσιομάρτυρος, Αγίου Αχμέτ του νεομάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευγενία, Ευγενούλα, Ευγενίτσα, Τζένη, Τζενούλα, Ευγενίκη
- Αχμέτ
Ανατολή ήλιου: 07:38
Δύση ήλιου: 17:10
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά
Σελήνη 4 ημερών
