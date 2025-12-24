Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ευγενείας της οσιομάρτυρος, Αγίου Αχμέτ του νεομάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ευγενία, Ευγενούλα, Ευγενίτσα, Τζένη, Τζενούλα, Ευγενίκη
  • Αχμέτ

Ανατολή ήλιου: 07:38

Δύση ήλιου: 17:10

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 4 ημερών

