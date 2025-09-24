Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Πρωτομάρτυρος Θέκλης, Οσίου Κόπριος, Ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας, Αγίας Πέρσης.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Θέκλα
  • Κόπρος, Κόπρις
  • Μυρσίνη, Μυρτώ, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσώ, Αμέρισσα, Μέρσα, Αμερισούδα, Αμερσούδα, Αμέρσσα, Αμέρσα
  • Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα, Πέρση

Ανατολή ήλιου: 07:14

Δύση ήλιου: 19:19

Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 5 λεπτά

Σελήνη 2.3 ημερών

