Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Πρωτομάρτυρος Θέκλης, Οσίου Κόπριος, Ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας, Αγίας Πέρσης.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Θέκλα
- Κόπρος, Κόπρις
- Μυρσίνη, Μυρτώ, Μυρτιά, Μυρτιδιώτισσα, Μύρτα, Μυρσώ, Αμέρισσα, Μέρσα, Αμερισούδα, Αμερσούδα, Αμέρσσα, Αμέρσα
- Πέρσης, Περσεφόνη, Πέρσα, Πέρση
Ανατολή ήλιου: 07:14
Δύση ήλιου: 19:19
Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 5 λεπτά
Σελήνη 2.3 ημερών
