Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη του Αγίου Γλυκερίου μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει ο:
- Γλυκέριος, Γλυκερός
Παγκόσμιες ημέρες
- Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Ανατολή ήλιου: 07:24
Δύση ήλιου: 17:05
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 42 λεπτά
Σελήνη 13 ημερών
