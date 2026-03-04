Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:52

Δύση ήλιου: 18:21

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 29 λεπτά

Σελήνη 15.7 ημερών

