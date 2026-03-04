Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου

Σήμερα, Τετάρτη 4 Μαρτίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:52
Δύση ήλιου: 18:21
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 29 λεπτά
Σελήνη 15.7 ημερών
- LIVE από τη Μέση Ανατολή: Εισβολή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο - Επιθέσεις με drones από το Ιράν
- Εγκλωβισμένος στο Ομάν ο γιος του Αντώνη Γούναρη: «Δεν υπάρχει πρεσβεία»
- Γιατί η Ελλάδα επιλέγει την Κάρπαθο για ανάπτυξη συστοιχίας Patriot - Η στρατηγική σημασία για το Αιγαίο
- Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα: Πού βρίσκονται σε Αθήνα και Πειραιά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.