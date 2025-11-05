Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
Muffins
Muffins | Pexels
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης, Αγίου Σιλβανού

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλάτης, Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια
  • Επιστήμη
  • Λίνα, Λίνος
  • Σιλβανός, Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα

Ανατολή ήλιου: 06:55

Δύση ήλιου: 17:22

Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 27 λεπτά

Σελήνη 14.6 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ