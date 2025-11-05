Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 5 Νοεμβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης, Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης, Αγίου Σιλβανού
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλάτιος, Γαλάτης, Γαλακτία, Γαλατεία, Γαλάτια
- Επιστήμη
- Λίνα, Λίνος
- Σιλβανός, Σιλβάνα, Σιλβανή, Σίλβια, Σίλβα
Ανατολή ήλιου: 06:55
Δύση ήλιου: 17:22
Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 27 λεπτά
Σελήνη 14.6 ημερών
- Δημοσκόπηση Alpha: Πόσοι εμπιστεύονται τον Αλέξη Τσίπρα - Η γνώμη των πολιτών για την κυβέρνηση
- Βορίζια: Παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια που καταζητούνται
- «Έχετε ξαναέρθει στην Ελλάδα; Ναι έχω πάει Μύκονο»: H Κίμπερλι Γκιλφόιλ και εγώ στο Προεδρικό Μέγαρο
- Συγκλονίζει η σύζυγος του Φανούρη στα Βορίζια: «Τον βρήκα τελειωμένο και φώναζα βοήθεια - Τον διαλύσανε»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.