Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Τιμίου Προδρόμου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ιωάννης, Γιάννης, Τζαννής, Τζανής, Γιάγκος, Ζαννέτος, Ζαννέττος, Ζαν, Ιωάννα, Γιάννα, Γιαννούλα, Ζαννέτα, Ζαννέττα, Ζανέτ
  • Πρόδρομος, Προδρομάκης, Μάκης

Ανατολή ήλιου: 07:41 

Δύση ήλιου: 17:21 

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 40 λεπτά

Σελήνη 19.1 ημερών

