Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου

Σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Τιμίου Προδρόμου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ιωάννης, Γιάννης, Τζαννής, Τζανής, Γιάγκος, Ζαννέτος, Ζαννέττος, Ζαν, Ιωάννα, Γιάννα, Γιαννούλα, Ζαννέτα, Ζαννέττα, Ζανέτ
- Πρόδρομος, Προδρομάκης, Μάκης
Ανατολή ήλιου: 07:41
Δύση ήλιου: 17:21
Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 40 λεπτά
Σελήνη 19.1 ημερών
