Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη της Οσίας Πελαγίας της από εταιρίδων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ, Πελαγής, Πελάγιος*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:27

Δύση ήλιου: 18:58

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 31 λεπτά

Σελήνη 16.2 ημερών