Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη της Οσίας Πελαγίας της από εταιρίδων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ, Πελαγής, Πελάγιος*
*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 07:27
Δύση ήλιου: 18:58
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 31 λεπτά
Σελήνη 16.2 ημερών
