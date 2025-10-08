Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Σήμερα, Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη της Οσίας Πελαγίας της από εταιρίδων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Πελαγία, Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα, Πελαγιώ, Πελαγής, Πελάγιος*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:27

Δύση ήλιου: 18:58

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 31 λεπτά

Σελήνη 16.2 ημερών

