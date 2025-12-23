Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Των εν Κρήτη 10 μαρτύρων, Οσίου Νήφωνος επισκόπου Κωνσταντιανής.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει ο:

Νήφων*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:38

Δύση ήλιου: 17:10

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 3.1 ημερών