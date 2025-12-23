Μενού

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο. Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους.

Reader symbol
Newsroom
muffins
Muffins | Pixabay
  • Α-
  • Α+

Σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Των εν Κρήτη 10 μαρτύρων, Οσίου Νήφωνος επισκόπου Κωνσταντιανής.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζει ο:

Νήφων*

*Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 07:38

Δύση ήλιου: 17:10

Διάρκεια ημέρας: 9 ώρες 32 λεπτά

Σελήνη 3.1 ημερών

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ